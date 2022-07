Ucraina: Usa approvano cura militari Kiev in ospedale americano in Germania

Luglio 27, 2022

Washington, 27 lug. (Adnkronos) – Il segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha dato i via libera al trasferimento di soldati ucraini feriti in un ospedale militare statunitense in Germania per le cure necessarie. Lo rende noto la Cnn, citando fonti della Difesa statunitense.

Il piano consentirebbe alle truppe di Kiev di essere curate in un ospedale militare statunitense per la prima volta dall’invasione russa del 24 febbraio e prevede il trattamento di un massimo di 18 soldati feriti alla volta, presso il Landstuhl Regional Medical Center, l’enorme ospedale in Germania dove per anni sono stati curati i militari statunitensi che hanno subito ferite in combattimento.

I soldati di Kiev potranno essere trasferiti nell’ospedale, che si trova a circa 1.100 chilometri dal confine ucraino, se non saranno riusciti a ricevere cure nel loro paese o in ospedali più vicini.