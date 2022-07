Ucraina: Usa, ‘catturato dall’esercito russo cittadino statunitense’

Luglio 14, 2022

Washington, 14 lug. (Adnkronos) – Il Dipartimento di Stato degli Usa ha fatto sapere che il cittadino statunitense di 35 anni Suedi Murekhezi, che vive in Ucraina, è stato catturato dall’esercito russo. Ne riporta la notizia la Bbc, precisando che l’uomo si trovava in Ucraina per le sue attività finanziarie nelle cripto valute ed è stato arrestato nella città portuale di Kherson, temporaneamente occupata dalla Russia.

L’americano è un militare veterano, avendo trascorso otto anni nell’aeronautica americana fino al 2017, quando ha iniziato a investire in azioni e criptovalute. Murekhezi si era stabilito a Kherson nel 2020.