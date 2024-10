Ucraina: Vannacci, ‘guerra deve finire, quando obiettivi non arrivano si cambia strategia’**

18 Ottobre 2024

Roma, 18 ott. (Adnkronos) – “La guerra io la conosco e so che deve finire. Quando gli obiettivi previsti non arrivano bisogna dire basta, bisogna cambiare strategia, come nel caso della guerra in Ucraina”. Lo ha detto il generale Roberto Vannacci, eurodeputato eletto con la Lega Salvini Premier alle elezioni europee a margine del VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia dal titolo ‘MI il network che cresce. Dove i cittadini contano’ che si tiene al Teatro Rossini di Roma dal 17 ottobre al 19 ottobre.