Ucraina: Varsavia, ‘attuali relazioni diplomatiche con Kiev non sono delle migliori’

Agosto 2, 2023

Varsavia, 2 ago. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il vice ministro degli Esteri polacco Pawel Jablosnki ha dichiarato che lo stato delle attuali relazioni diplomatiche con l’Ucraina “non è dei migliori”, dopo che Varsavia ha messo in dubbio la mancanza di gratitudine di Kiev per il costante aiuto finanziario e la fornitura di armi degli alleati. A seguito di queste critiche mosse dal capo dell’Ufficio presidenziale polacco per la politica internazionale Marcin Przydacz, Kiev ha convocato l’ambasciatore polacco, e a Polonia ha risposto oggi convocando a sua volta il rappresentante diplomatico ucraino nel Paese.

“La conversazione sarà molto onesta. Sarà molto specifica, come sempre. Trasmetteremo le nostre valutazioni sullo stato attuale delle nostre relazioni, che purtroppo, a causa delle recenti dichiarazioni di alcune autorità ucraine, non è delle migliori”, ha detto Jablosnki alla stazione radio RMF24.

“Ho l’impressione che ciò sia dovuto al fatto che, purtroppo, si sono manifestate alcune emozioni. Siamo in parte comprensivi perché, ovviamente, lo Stato è sotto attacco, ma non dovrebbe nemmeno attaccare i suoi alleati”, ha aggiunto il viceministro polacco. Jablosnki ha infine sottolineato che le misure adottate da Varsavia nei confronti dell’Ucraina e dell’invasione russa sono sempre andate nella direzione di favorire gli interessi nazionali. “Sosteniamo l’Ucraina nella misura in cui è nell’interesse nazionale polacco. È sempre stato così e così sarà”.