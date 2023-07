Ucraina: Varsavia non ritirerà suo ambasciatore a Mosca

Luglio 17, 2023

Varsavia, 17 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità polacche hanno escluso il ritiro del loro ambasciatore a Mosca dopo la recente chiusura di uno dei loro consolati nella città russa di Smolensk. Lo ha reso noto il segretario di Stato polacco Marcin Przydacz, precisando, in un’intervista a radio FM RMF che “non sono previsti piani del genere”.

“Fino ad ora c’è la regola che cercheremo di coordinare tali decisioni insieme ai nostri partner europei – ha aggiunto – O siamo tutti lì come Unione Europea o in futuro ci ritireremo insieme. Non è mai successo che solo la Polonia ritiri il suo ambasciatore, mentre altri partner dell’Europa occidentale, come la Germania o la Francia, lasciano i loro ambasciatori a Mosca e cercano di avviare un dialogo”.