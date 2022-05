Ucraina: verso dimissioni tutti membri Esteri tranne Airola, ora si attende capigruppo**

Maggio 4, 2022

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – In via di formalizzazione le dimissioni dei membri della Commissione Esteri del Senato, come emerso ieri sera dopo la riunione della Giunta per il regolamento del Senato sul caso Petrocelli. A lasciare la terza Commissione tutti i gruppi, tranne il senatore del M5S Alberto Airola, mentre sarebbero pronte le dimissioni degli altri due esponenti del M5S, Paola Taverna e Simona Nocerino. Dalla Lega stamattina è arrivata la conferma che “i senatori che fanno parte della Commissione Affari Esteri hanno firmato la lettera di dimissioni. Si tratta di Tony Chike Iwobi, Stefano Lucidi, Matteo Salvini e Manuel Vescovi”. Confermate le dimissioni degli esponenti di Fi, come reso noto dallo stesso Petrocelli.

In ogni caso ora si attende la formalizzazione alla presidenza del Senato delle dimissioni dei membri dell’organismo di Palazzo Madama, per poi procedere a una nuova riunione della capigruppo, che prenderà atto della nuova situazione.