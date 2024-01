Ucraina: verso riformulazione odg Lega su armi in Senato

Gennaio 24, 2024

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Io sono disponibilissimo ad accogliere quelle che possono essere delle riformulazioni (dell’Odg della Lega sull’Ucraina – ndr)”. “Il governo ha detto che l’intenzione è quella. Non so ancora in che termini, ma mi hanno detto che stanno lavorando ad una proposta di riformulazione” che sarà pronta prima dei lavori in Aula. Così il presidente dei senatori della Lega Massimiliano Romeo che aggiunge: “Chi ha scritto che si chiede un disimpegno ha cercato di tirarmi uno scherzetto”. “Io sono d’accordo con Crosetto: giusto continuare a sostenere la resistenza dell’Ucraina ma visto che hanno capito tutti che non si risolverà il conflitto per vie militari e che da percorrere sia quindi la via diplomatica, bisogna cominciare a convincere anche altri paesi europei che la strada da intraprendere è questa”.

Con l’odg della Lega sull’Ucraina “non si chiede alcun disimpegno. Il ragionamento politico è: visto che abbiamo votato, che ho votato, la risoluzione di Crosetto e che voterò il decreto, bisogna continuare a sostenere la resistenza dell’Ucraina, assolutamente fondamentale, ma si chiede anche con forza che si comincino a intravedere delle strade che portano al negoziato, visto che è palese che il conflitto non si risolverà a livello militare ma solo con la politica e la diplomazia come ha detto Crosetto in Aula”, conclude.