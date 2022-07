Ucraina: vice premier, ‘cittadini regioni orientali incomincino ad andare via’

Luglio 28, 2022

Kiev, 28 lug. (Adnkronos) – “Nella regione di Donetsk continuano i combattimenti. Il nemico distrugge intenzionalmente le infrastrutture civili. E’ interrotta la fornitura del gas e sono possibili problemi con l’acqua e l’elettricità”. Lo ha scritto su Facebook la vice premier ucraina Iryn Vereshuk, aggiungendo che “ci stiamo preparando ad evacuare gli abitanti della regione per condurli in posti più sicuri. Stiamo preparando un ufficio che si occuperà di questo”.

“Le regioni centro occidentali dell’Ucraina – ha aggiunto – si stanno preparando ad accogliere la gente che proviene dall’est. Mi rivolgo a tutte le persone della regione nel caso decidiate di non andare via: potreste ritrovarvi senza acqua, gas, cibo, connessione, sotto tiro. Non ha senso restare. incominciate a evacuare”.