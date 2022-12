Ucraina: video mercenari Wagner totalizzano oltre un mld visualizzazioni su TikTok

Dicembre 1, 2022

Kiev, 1 dic. (Adnkronos) – I video che glorificano la violenza del gruppo di mercenari russi Wagner sono fra i più visti su TikTok, con oltre un miliardo di visualizzazioni. Lo rende noto NewsGuard, azienda americana che si occupa di disinformazione online, aggiungendo che in alcuni dei molti video presenti sulla piattaforma si vedrebbero perfino immagini riconducibili all’esecuzione di ex mercenari russi. Da parte sua, TikTok ha affermato che agirà contro qualsiasi contenuto che violi le sue politiche.

NewsGuard ha dichiarato di aver identificato 160 video sulla piattaforma di video brevi che “alludono, mostrano o glorificano atti di violenza” del gruppo mercenario fondato da Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato del presidente russo Vladimir Putin. Quattordici video mostrerebbero l’uccisione dell’ex mercenario russo Yevgeny Nuzhin e hanno ottenuto tantissime visualizzazioni. In particolare, gli analisti hanno affermato che un video dell’omicidio è stato visto almeno 900.000 volte prima di essere rimosso.

Nuzhin stava scontando una pena detentiva in Ucraina per omicidio, ma avrebbe raccontato “al nemico” come era stato reclutato da Wagner e poi catturato dall’esercito ucraino. Durante la sua detenzione avrebbe denunciato il gruppo mercenario e dopo uno scambio di prigionieri sarebbe stato giustiziato, “con una mazza”.

NewsGuard ha scoperto inoltre che su TikTok si potevano trovare video che mostravano un altro omicidio di Wagner che coinvolgeva un disertore dell’esercito in Siria nel 2017 e che avevano raggiunto milioni di utenti. Il gruppo di analisi online ha affermato di aver identificato anche altri video sulla piattaforma che promuovevano la violenza contro gli ucraini, definendoli “nazisti” e incitando a ucciderli.