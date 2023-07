Ucraina: von der Leyen, ‘Ue sta con Kiev, li aiuteremo a fare riforme’

Luglio 12, 2023

Vilnius, 12 lug. – (Adnkronos) – L’Ue intende “contribuire” a realizzare “il desiderio dell’Ucraina di essere non solo membro dell’Ue, ma anche di entrare nella Nato. Per questo sono indispensabili riforme, rafforzando le istituzioni e lottando contro la corruzione. La Commissione Europea sta lavorando intensamente con Kiev per fare queste riforme”. Lo dice la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, a Vilnius per il secondo giorno del summit Nato. “E’ sorprendente vedere la velocità alla quale l’Ucraina si sta riformando, malgrado la guerra”, aggiunge.