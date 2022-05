Ucraina: von der Leyen, ‘via a sesto pacchetto sanzioni’

Maggio 4, 2022

Strasburgo, 4 mag. (AdnKronos) – La Commissione Europea propone oggi “il sesto pacchetto di sanzioni” contro la Russia per la guerra in Ucraina. “Prima di tutto, inseriamo nella lista” dei soggetti sanzionati “militari di alto grado e altri individui che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili per il disumano assedio a Mariupol”. Lo dice la presidente Ursula von der Leyen, parlando nella plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo. “Questo manda un altro importante segnale a tutti coloro che perpetrano la guerra del Cremlino: sappiamo chi siete e dovrete rendere conto di quello che avete fatto”, aggiunge von der Leyen.