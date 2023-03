Ucraina, Wagner: “Controllo parte est Bakhmut”. Nato: “Potrebbe cadere a giorni”

Marzo 8, 2023

Kiev, 8 mar. (Adnkronos) – I mercenari del gruppo Wagner annunciano di aver preso il pieno controllo della zona orientale di Bakhmut, città industriale nel Donbass. Ad affermarlo sul suo canale Telegram, il leader e fondatore di Wagner Yevgeny Prigozhin. “Unità della compagnia militare privata Wagner hanno preso il controllo della parte orientale di Bakhmut”, ha detto Prigozhin in un messaggio video su Telegram.

“Non possiamo escludere che Bakhmut alla fine possa cadere nei prossimi giorni”, ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando con i giornalisti a Stoccolma a margine della riunione dei ministri della Difesa dei Paesi Ue. Questo “non rappresenta necessariamente un punto di svolta” nel conflitto, ha poi aggiunto Stoltenberg, che ha quindi esortato a “non sottovalutare” la Russia e, allo stesso tempo, a continuare “il supporto agli ucraini”.

Intanto, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres è arrivato nella notte a Kiev per una visita ufficiale. L’obiettivo finale delle Nazioni Unite nel contesto della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina è raggiungere una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite e il diritto internazionale, ha detto durante la conferenza stampa a Kiev insieme al presidente Volodymyr Zelensky.

“La posizione delle Nazioni Unite è assolutamente chiara – ha affermato Guterres – L’invasione russa dell’Ucraina è una violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. La sovranità, l’indipendenza, l’unità e l’integrità territoriale dell’Ucraina devono essere preservate in conformità con i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale. Anche il nostro obiettivo finale è chiaro: una pace giusta in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, il diritto internazionale e la risoluzione dell’Assemblea generale nell’anniversario dell’inizio della guerra”.

Fin quando questo obiettivo non sarà raggiunto, ha aggiunto il segretario dell’Onu, le Nazioni Unite continueranno a lavorare per alleviare le sofferenze delle persone in Ucraina e ridurre al minimo le conseguenze globali della guerra.

E’ “fondamentale” che l’accordo sulle esportazioni di grano dall’Ucraina venga prorogato, ha dichiarato poi Guterres. Entrambi, riporta il Guardian, hanno auspicato un’estensione dell’intesa con Mosca che ha consentito a Kiev di esportare grano attraverso il Mar Nero durante l’invasione. L’accordo di 120 giorni, inizialmente mediato dalle Nazioni Unite e dalla Turchia a luglio e prorogato a novembre, sarà rinnovato il 18 marzo se nessuna delle parti si oppone. La Russia, tuttavia, ha chiesto che vengano rimossi gli ostacoli alle proprie esportazioni agricole.