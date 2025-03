Ucraina: Weber, ‘serve pace duratura non come in Crimea’

22 Marzo 2025

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – “Per il conflitto tra Russia e Ucraina serve una pace, ma una pace duratura. Non di pochi giorni, settimane o di pochi anni come accadde nel 2014 con l’occupazione della Crimea. Questo è il motivo per cui serve un compromesso tra tutti, ma con l’Europa al tavolo”. Lo ha affermato Manfred Weber, presidente del Partito popolare europeo, ai microfoni di ‘Agorà weekend’, su Raitre.