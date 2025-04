Ucraina: Witkoff, ‘Mosca potrebbe ottenere alcune delle 5 regioni’

18 Aprile 2025

Washington, 18 apr. (Adnkronos) – “La Russia potrebbe ottenere alcune regioni, ma non tutte”. Lo ha detto in un’intervista al Wall Street Journal l’inviato statunitense Steve Witkoff, dopo aver incontrato la scorsa settimana il presidente russo Vladimir Putin. Secondo l’inviato di Trump, “all’Ucraina potrebbe importare meno di alcune regioni se sono di lingua russa”.

Zelensky ha affermato che non riconoscerà mai il dominio russo su alcun territorio ucraino, una posizione sostenuta dalla stragrande maggioranza degli ucraini, ricorda il giornale americano. L’inviato statunitense aveva dichiarato in precedenza a Fox News di aver già avuto tre incontri con Putin. Witkoff ha osservato che i loro recenti colloqui a San Pietroburgo gli avevano permesso di comprendere che Putin desiderava una “pace permanente”. Secondo l’inviato statunitense, i “cosiddetti cinque territori” (Crimea, le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, le regioni di Kherson e Zaporozhzhia) sono cruciali per la risoluzione del conflitto.

Putin e Witkoff si sono incontrati a San Pietroburgo l’11 aprile. L’incontro, durato oltre quattro ore, si è concentrato sulla situazione in Ucraina. Putin ha ripetutamente chiesto la risoluzione del conflitto ucraino, sottolineando la necessità di tenere conto degli interessi della Russia nell’affrontare le cause profonde della crisi.