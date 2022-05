Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag. (Adnkronos) – Alla fine di maggio, il presidente Volodymyr Zelensky ha pianificato di parlare in presenza all’università di Stanford, in California. Garanzie internazionali per la sicurezza del viaggio saranno fornite dagli Usa. Lo ha annunciato sul suo canale Telegram, il capo dell’ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in seguito ad una conversazione con il difensore della sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti, Michael McFaul.