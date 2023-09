Ucraina: Zakharova, ‘piani Occidente per produrre armi prova coinvolgimento in conflitto’

Settembre 5, 2023

Mosca, 5 set. (Adnkronos) – Mosca considera i piani occidentali per l’avvio della produzione di armi per l’Ucraina come un’ulteriore prova del suo coinvolgimento nel conflitto con la Russia. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

“Abbiamo notato gli annunci di numerosi produttori europei di armi – ha aggiunto la Zakharova – in particolare i piani della tedesca Rheinmetall e di una filiale svedese della britannica Bae Systems di avviare la produzione di attrezzature militari per le forze armate ucraine, nonché operazioni di riparazione e manutenzione. Queste intenzioni sono un’ulteriore prova del fatto che le industrie della difesa e i politici occidentali sono direttamente coinvolti nel conflitto militare e sostengono il regime criminale di Kiev”.