Ucraina, Zelensky a Berlino: incontro con Steinmeier

Maggio 14, 2023

(Adnkronos) – Visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Germania, la prima dall’inizio dell’invasione russa. Provenendo dall’Italia, dove ha incontrato il presidente Mattarella, il premier Meoni e Papa Francesco, Zelensky è atterrato a Berlino poco dopo la mezzanotte, quindi si è spostato in elicottero al Bendlerblock, la seconda residenza ufficiale del Ministro della Difesa. “Già a Berlino”, ha twittato poco dopo l’atterraggio il presidente ucraino. “Armi. Importante pacchetto. Difesa aerea. Ricostruzione. Ue. Nato. Sicurezza”.

In mattinata Zelensky in mattinata si è recato al castello di Bellevue, dove è stato accolto dal presidente Frank-Walter Steinmeier, per un colloquio, che si svolge alla presenza di quattro consiglieri per parte. Zelensky verrà poi ricevuto con gli onori militari da Olaf Scholz che poi si intratterrà con lui per un colloquio privato. Nel pomeriggio, il trasferimento ad Aquisgrana a bordo di un Airbus governativo, dove Zelensky riceverà il Premio Carlo Magno, per gli sforzi per promuovere l’unità europea..

Il viaggio arriva dopo che il governo tedesco ha annunciato un nuovo pacchetto militare del valore di 2,7 miliardi di euro mentre le forze ucraine si preparano a una controffensiva per reclamare il territorio conquistato dalla Russia .