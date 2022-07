Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – “Benvenuto in Ucraina, Primo Ministro Michael Martin! Sono grato che l’Irlanda sia al nostro fianco in questo momento cruciale per il nostro Paese”. Sono le parole con cui, sui suoi canali social, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il Primo ministro irlandese.