Ucraina: Zelensky a Ue, ‘Kiev fatto compiti per adesione, non chiediamo deroghe a regole’**

Ottobre 26, 2023

Bruxelles, 26 ott. (Adnkronos) – “Il percorso di ogni azione verso l’Ue è un lavoro basato sul merito e sullo sviluppo istituzionale. L’Ucraina svolge questo tipo di lavoro completamente. Anche di fronte ad una guerra su vasta scala, non chiediamo eccezioni alle regole generali. L’Ucraina ha praticamente attuato le sette raccomandazioni della Commissione europea”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo in videocollegamento al Consiglio europeo in corso a Bruxelles.

“Contiamo sulla vostra unità in risposta alla decisione di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. Questa vostra decisione sarà una delle più forti di questo decennio e determinerà in gran parte il percorso futuro dell’Unione europea. O vincerà tutta la nostra Europa – insieme all’Ucraina, insieme alla Moldavia e in futuro insieme alla Georgia e alla Bielorussia – oppure vincerà il passato. Sono sicuro che siete tutti dalla parte dell’Europa moderna”, aggiunge.