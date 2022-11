Ucraina: Zelensky all’Onu, Russia usa la ‘formula del terrore’

Novembre 24, 2022

Kiev, 24 nov. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di “crimini contro l’umanità” dopo che un nuovo massiccio attacco missilistico ha causato blackout in tutta l’Ucraina. Parlando in video al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il presidente ucraino ha affermato che la “formula del terrore” russa ha costretto “milioni di persone a rimanere senza rifornimenti energetici, senza riscaldamento, senza acqua, al freddo sotto lo zero.

Gli ultimi attacchi hanno ucciso almeno sette persone, ha aggiunto, e le centrali nucleari sono state disattivate. I tre impianti ancora sotto il controllo ucraino sono stati disconnessi dalla rete e l’impianto di Zaporizhzhia – il più grande d’Europa – è stato nuovamente costretto a fare affidamento su generatori diesel per alimentare i suoi sistemi di raffreddamento e le principali apparecchiature di sicurezza.