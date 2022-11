Ucraina: Zelensky, ‘atteggiamento sicuro verso Russia fu nostro più grande errore’

Novembre 2, 2022

Kiev, 2 nov. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha affermato che l’atteggiamento sicuro nei confronti della Russia in passato è stato il più grande errore dell’Ucraina. In un’intervista alla televisione ceca, il presidente ucraino ha affermato che Kiev dovrebbe costruire “relazioni molto pragmatiche, perché la Russia è molto pericolosa ed oggi possiamo vedere il risultato della loro politica”.

“Noi in Ucraina durante gli ultimi 30 anni della nostra indipendenza . ha aggiunto – non abbiamo costruito un solido sistema di sicurezza, perché non ci aspettavamo che prendessero decisioni così aggressive e sanguinose. Questo è stato l’errore più grande del nostro Paese, della politica ucraina. Pertanto, non arriverò a fare compromessi con la Federazione Russa, perché non voglio che ciò accada di nuovo”.