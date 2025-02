Ucraina: Zelensky, ‘Boris Johnson non ci dissuase da firma accordo pace’

12 Febbraio 2025

Londra, 12 feb. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha smentito le affermazioni secondo cui Boris Johnson avrebbe fatto naufragare un possibile accordo di pace tra Ucraina e Russia nella primavera del 2022, definendole “illogiche” in un’intervista al Guardian. “Ci sono stati diversi approcci con ultimatum e non ho mai dato la mia approvazione”, ha detto Zelensky in merito alle richieste russe di porre fine all’invasione su vasta scala.

Johnson non ha avuto nulla a che fare con la sua decisione, ha aggiunto Zelensky, affrontando direttamente le affermazioni per la prima volta: “Non è logico; da cosa avrebbe dovuto dissuaderci?”. La storia della visita di Johnson e la presunta possibilità persa di pace possono sembrare un dettaglio storico, ma hanno una nuova rilevanza ora che Donald Trump cerca di fare un accordo per porre fine alla guerra. Si prevede che Trump incontrerà presto Zelensky, tra le preoccupazioni nelle capitali occidentali che potrebbe fare pressione sull’Ucraina affinché firmi un accordo con la Russia a condizioni vantaggiose per Vladimir Putin.

Il Cremlino ha utilizzato la storia di Johnson per suggerire che l’Ucraina ha rifiutato un accordo di pace su ordine occidentale all’inizio della guerra. Lo stesso Johnson ha precedentemente definito le affermazioni “propaganda russa”.