Maggio 24, 2023

Kiev, 24 mag. (Adnkronos) – “La pace della generazione dei nostri genitori è la pace che è stata lasciata in eredità da coloro che hanno sconfitto la penultima grande aggressione in Europa. E la pace della generazione dei nostri figli è la pace che stiamo conquistando in questo momento nelle battaglie contro l’ultima aggressione in Europa”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.