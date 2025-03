Ucraina: Zelensky, ‘disponibile a dimettermi in cambio ingresso nella Nato’

3 Marzo 2025

Londra, 3 mar. (Adnkronos) – “Mi dimetterei in cambio dell’ingresso dell’Ucraina nella Nato”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai giornalisti prima della partenza da Londra, aggiungendo che “andarsene in cambio dell’adesione all’Alleanza, significherebbe che ho adempiuto alla mia missione”. Ma, ha aggiunto: “Sostituirmi non sarebbe facile, perché non basta semplicemente tenere le elezioni. Bisognerebbe impedirmi di partecipare. E sarebbe un po’ più difficile”. Zelensky ha detto ancora che “la strada da percorrere” per giungere alla fine della guerra con la Russia “è ancora lunga” e che un accordo per porre fine al conflitto deve essere “onesto”, “equo” e “stabile”. “Devono inoltre esserci garanzie di sicurezza molto specifiche”. L’Ucraina, ha sottolineato, “non sta parlando” di alcuna concessione oggi, perché sarebbe “sbagliato” e sta “ascoltando segnali da vari partner”.

“L’Ucraina non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, si tratterà di occupazioni temporanee”, ha affermato. “I nostri territori e i nostri valori non sono in vendita. Le nostre libertà non sono in vendita. Stiamo pagando un prezzo alto per il fatto che la Russia ci ha portato questo.” Parlando di garanzie di sicurezza, ha detto ancora di sperare che rendano impossibile alla Russia ricorrere a qualsiasi altra aggressione o, se ciò dovesse accadere, che ciò provochi una “forte risposta” da parte dell’Ucraina e di altri. “Non voglio parlare dei dettagli finché non ci saranno le firme… ci sono troppe cose a cui pensare”, ha aggiunto il capo dello Stato. “Oggi i partner hanno concordato di continuare a fare pressione”.