Ucraina: Zelensky e Stoltenberg discutono del transito del sul grano nel Mar Nero

Luglio 22, 2023

Kiev, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il presidente dell’Ucraina, Volodimir Zelensky, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, hanno avuto un colloquio sul futuro del transito del grano ucraino attraverso il Mar Nero, in questo momento paralizzato dopo la fine dell’accordo di esportazione tra Kiev e Mosca.

L’accordo sull’esportazione del grano è stato raggiunto un anno fa nella città turca di Istanbul con la mediazione delle autorità turche e delle Nazioni Unite. Il patto consentiva l’esportazione di grano ucraino e prodotti agricoli russi attraverso i porti del Mar Nero e dello stretto del Bosforo. Lo scorso fine settimana, Putin ha insistito sul fatto che non sono state soddisfatte le condizioni per la proroga dell’accordo, finito lunedì con la sua scadenza.

“Abbiamo condiviso le nostre impressioni sull’attuale situazione nel Mar Nero e sui rischi che comporta per la sicurezza alimentare mondiale”, ha spiegato Zelensky in un messaggio pubblicato su Twitter. I due leader hanno deciso “i passi futuri necessari per sbloccare e gestire in modo sostenibile il corridoio del grano” e hanno discusso anche di quelli che l’Ucraina deve seguire nel suo possibile futuro all’interno della Nato.