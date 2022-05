Ucraina: Zelensky, ‘eroi i piloti di elicotteri che hanno sostenuto con acqua e cibo difensori Mariupol’

Maggio 21, 2022

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – La consegna di cibo, acqua e munizioni ai difensori di Mariupol avveniva attraverso elicotteri. Molti piloti hanno perso la vita durante queste missioni. Lo ha svelato il presidente dell’Ucraina, Volodomyr Zelensky, che ha detto: “Piloti di elicotteri per molte settimane sono intervenuti, sapendo che il 90% di loro non sarebbe tornato indietro. Immaginate cosa queste persone hanno fatto. Sono andate lì per trasportare cibo, acqua, armi e prendere i feriti. Abbiamo perso tanti piloti. Sono stati degli eroi”.