Ucraina: Zelensky, ‘facciamo tutto ciò che alleati propongono ma non cederemo Crimea’**

24 Aprile 2025

Pretoria, 24 apr. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha ribadito la propria intenzione a non voler cedere la Crimea alla Russia. In visita in Sudafrica, il presidente ucraino ha detto: “Stiamo facendo tutto ciò che i nostri partner hanno proposto, tranne ciò che contraddice la nostra legislazione e la Costituzione”, che stabilisce che la Crimea fa parte dell’Ucraina.

“Non vedo alcuna forte pressione sulla Russia né nuovi pacchetti di sanzioni contro l’aggressione di Mosca”, ha detto ancora Zelensky.