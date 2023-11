Ucraina: Zelensky, ‘faremo parte dell’Unione Europea’

Novembre 7, 2023

Kiev, 7 nov. (Adnkronos) – L’Ucraina attende per domani le conclusioni dell’Unione Europea sull’attuazione delle raccomandazioni della Commissione sui progressi compiuti per far parte della Ue. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. “Stiamo preparando i prossimi passi dopo questo rapporto. L’Ucraina ha già fatto molta strada per avvicinarsi all’Unione europea, e il nostro Stato è pienamente consapevole che l’adesione all’Unione europea è anche una decisione politica di tutti i paesi che sono già nella Ue e vogliono vedere un nuovo Stato nell’Unione europea”.

Zelensky ha ricordato che l’adesione alla Ue comporta un lavoro di avvicinamento e adattamento ai suoi standard e alle pratiche comunitarie. L’Ucraina farà parte dell’Unione Europea. E arriveremo a questo, in particolare, grazie alla trasformazione del nostro Stato, una trasformazione interna che corrisponde assolutamente agli interessi del nostro popolo”.

“L’Ue per l’Ucraina è sicurezza economica e stabilità sociale e l’Ucraina per la Ue è il rafforzamento dell’intera comunità. Ed è molto importante che i membri della Verkhovna Rada continuino a sostenere le iniziative legislative necessarie per la nostra integrazione europea”, ha concluso Zelensky.