Ucraina: Zelensky, ‘finché la guerra continua non entreremo nella Nato’

Maggio 3, 2023

Kiev, 3 mag. (Adnkronos) – Finché la guerra continua, l’Ucraina non sarà nella Nato. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante una conferenza stampa congiunta con il presidente della Finlandia Sauli Niinisto a Helsinki, aggiungendo di attendere un invito dall’Alleanza per entrare e garanzie di sicurezza.

“Mentre la guerra è in corso, non saremo nella Nato – ha dichiarato Zelensky – Ne siamo chiaramente consapevoli. Ma vorremmo che, oltre ad aprire le porte, i nostri partner facessero anche dei passi importanti verso di noi, che motivino la società ucraina sul fatto che non si tratta solo di aprire le porte per il futuro. Vorremmo supporto oggi. E oggi vogliamo che il sostegno politico in questa direzione sia un invito per l’Ucraina”.