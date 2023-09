Ucraina: Zelensky, ‘Francia addestrerà nostri piloti su aerei da combattimento’

Settembre 4, 2023

Kiev, 4 set. (Adnkronos) – La Francia si è unita alla coalizione internazionale per addestrare i piloti ucraini sugli aerei da caccia F-16. Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky dopo la telefonata di ieri con il suo omologo francese Emmanuel Macron, nella quale i due leader hanno discusso delle esigenze militari dell’Ucraina e della potenziale partecipazione della Francia al rafforzamento della sicurezza nell’oblast di Odessa.

In precedenza, sul suo canale Telegram ufficiale, Zelensky aveva detto che i due avevano discusso anche del “ruolo attivo della Francia” nell’attuazione della formula di pace ucraina in vista del vertice globale sulla pace, che si terrà dal 25 al 28 ottobre a New York.

Zelensky ha aggiunto di aver avviato con Macron negoziati sulle garanzie di sicurezza per Kiev e di aver concordato di rafforzare la cooperazione per proteggere le rotte marittime dell’Ucraina.