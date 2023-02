Ucraina: Zelensky, ‘grazie Biden per forti parole di sostegno al nostro popolo’

Febbraio 8, 2023

Kiev, 8 feb. (Adnkronos/dpa) – Voldymyr Zelensky ringrazia Joe Biden per le “forti parole” a sostegno dell’Ucraina pronunciate durante il discorso sullo stato dell’Unione. “Il nostro obiettivo comune è la vittoria”, ha scritto il presidente ucraino nel tweet in cui ha detto “grazie a Biden per le forti parole di sostegno all’Ucraina nel suo discorso alla nazione”.

“Siamo grati agli Stati Uniti per la loro leadership negli aiuti all’Ucraina e per la solidarietà da parte di tutto il popolo statunitense”, prosegue il messaggio di Zelensky che sottolinea che “l’Ucraina sceglie liberamente il proprio futuro”.