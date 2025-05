Ucraina: Zelensky, ‘incontrerò Papa Leone probabilmente domenica’**

13 Maggio 2025

Kiev, 13 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che “probabilmente incontrerà domenica” il nuovo Papa Leone XIV, aggiungendo che ciò dipenderà dagli sviluppi diplomatici con la Russia.

“Probabilmente domenica, se va bene. Ma non sappiamo ancora come finirà questa settimana”, ha detto Zelensky in un’intervista rilasciata a cinque testate giornalistiche, due giorni prima dei primi colloqui russo-ucraini previsti in Turchia.