Ucraina: Zelensky, ‘insieme a Usa stiamo costruendo scudo aereo’

Novembre 11, 2022

Kiev, 11 nov. (Adnkronos) – “Grazie a Joe Biden e all’amichevole popolo americano per un’altra dimostrazione di solidarietà: un pacchetto di aiuti contenente sistemi di difesa aerea Avenger e missili per i sistemi di difesa aerea Hawk. Insieme stiamo costruendo uno scudo aereo per proteggere gli ucraini pacifici e ci stiamo avvicinando alla vittoria sull’aggressore”. Lo ha scritto su Twitter il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, ringraziando il presidente statunitense per il nuovo pacchetto di aiuti militari stanziato dall’amministrazione Usa.

I mezzi di difesa aerea sono “proprio ciò che è necessario, ciò che abbiamo chiesto”, ha affermato Zelensky nel suo videomessaggio serale, riferendosi all’annuncio degli Usa di ieri del nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 400 milioni di dollari che comprende, oltre ai missili per il sistema di difesa aerea Hawk e a quattro sistemi di difesa aerea Avenger, anche munizioni aggiuntive per i sistemi Himars.

In totale, gli Stati Uniti hanno fornito più di 18,6 miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza all’Ucraina dall’inizio dell’invasione della Russia, il 24 febbraio.