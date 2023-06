Ucraina: Zelensky, ‘Kiev ha unito Ue come mai prima, è lotta per libertà’

Giugno 21, 2023

Londra, 21 giu. (Adnkronos) – L’Ucraina ”è riuscita a rendere unita l’Unione europea come non lo era mai stata prima”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in collegamento video alla Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina che si è aperta oggi a Londra.

“Proteggiamo l’Ucraina e in questo modo proteggiamo la libertà. E quando ricostruiremo l’Ucraina, ricostruiremo la libertà. Paese, regione, continente, mondo: è un compito globale”, ha aggiunto il leader ucraino.