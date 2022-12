Ucraina: Zelensky, ‘leadership Turchia può manifestarsi con esportazioni alimentari’

Dicembre 9, 2022

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) – “La sicurezza alimentare è uno degli elementi della nostra formula di pace. Ed è qui che il ruolo di leadership della Turchia può essere pienamente manifestato”. Lo ha detto Volodymyr Zelensky, parlando in collegamento video al TRT World Forum in corso a Istanbul.

“Dobbiamo riuscire non solo a mantenere l’attuale livello delle esportazioni agricole – ha detto il presidente ucraino – così come la nostra iniziativa umanitaria ‘Grano dall’Ucraina’, che aiuta i paesi più poveri a mantenere la stabilità. Dobbiamo ripristinare l’esportazione di cibo ucraino nella quantità di cui il mondo ha bisogno. Al momento esportiamo più di 13 milioni di tonnellate di prodotti agricoli, ma possiamo dare decine di milioni di tonnellate in più”.

“E se è possibile eliminare molte altre aree dall’aggressione russa contro l’Ucraina – ha aggiunto – e garantire la sicurezza della nostra regione di Mykolaiv, in particolare i porti, questo sarà un altro passo verso una garanzia più completa della sicurezza alimentare globale. Anche la regione del Mar Nero – ha concluso – ha il potenziale per questo”.