Ucraina: Zelensky, ‘Mosca si prepara a schierare 10.000 soldati nordcoreani’

17 Ottobre 2024

Bruxelles, 17 ott. (Adnkronos/Afp) – La Russia si prepara a schierare 10.000 soldati nordcoreani nella guerra contro Kiev. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando informazioni di intelligence. Il capo dello Stato aveva già accusato la Corea del Nord di aver inviato truppe all’esercito russo, ma questa è la prima volta che fornisce una cifra esatta. Un numero imprecisato di soldati nordcoreani si trovava già “nel territorio ucraino occupato dalla parte dei nemici russi”, ha affermato Zelensky, sulla base di “informazioni provenienti dalla nostra intelligence”.

“Sappiamo che circa 10.000 soldati della Corea del Nord si stanno preparando per combattere contro di noi”, ha dichiarato Zelensky dopo i colloqui con i leader della Ue a Bruxelles, dove ha partecipato sia al vertice che a una riunione dei ministri della Difesa della Nato, nel corso dei quali ha insistito per ottenere sostegno al suo “piano per la vittoria” per porre fine alla guerra contro la Russia.

Zelensky ha precisato che le truppe nordcoreane includono “forze di terra” e “altro personale tattico”. “Questo è il primo passo verso una guerra mondiale”, ha avvertito, sottolineando che l’Iran sta al contempo sostenendo la Russia con “droni e missili”, un’affermazione che Teheran ha ripetutamente negato. Ha inoltre affermato che il presidente russo Vladimir Putin “contava” sui soldati nordcoreani per i problemi interni legati alla mobilitazione.