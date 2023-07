Ucraina, Zelensky: “Non c’è data per adesione a Nato, assurdo”

Luglio 11, 2023

Kiev, 11 lug. (Adnkronos) – La mancanza di date certe sulla futura adesione dell’Ucraina alla Nato significa, secondo il presidente Volodymyr Zelensky, che si vuole “lasciare una finestra di opportunità per contrattare l’adesione dell’Ucraina alla Nato in negoziati con la Russia”. E’ quanto afferma in un tweet il presidente ucraino, atteso stasera alla cena del vertice dell’Alleanza Atlantica a Vilnius.

“Apprezziamo i nostri alleati. Apprezziamo la nostra sicurezza condivisa. E apprezziamo sempre una discussione aperta. L’Ucraina verrà rappresentata al summit Nato di Vilnius. Perché è una questione di rispetto – esordisce Zelensky – Ma anche l’Ucraina merita rispetto. Ora, mentre andiamo a Vilnius, riceviamo segnali che senza l’Ucraina si sta discutendo una certa formulazione. E vorrei sottolineare che questa formulazione riguarda l’invito per diventare membro della Nato, non la membership dell’Ucraina”.

“E’ assurdo e senza precedenti che non sia fissata una cornice temporale né per l’invito né per l’adesione dell’Ucraina. Mentre allo stesso tempo viene aggiunta una formulazione vaga su ‘condizioni’ anche per l’invito all’Ucraina. Sembra che non vi sia sollecitudine né per invitare l’Ucraina nella Nato, né per farne un membro dell’Alleanza. Ciò significa – ribadisce Zelensky – che viene lasciata una finestra di opportunità per contrattare l’adesione dell’Ucraina alla Nato in negoziati con la Russia. Per la Russia questa è una motivazione per continuare col suo terrore. L’incertezza è debolezza. E ne parlerò apertamente al summit”, conclude Zelensky.