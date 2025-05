Ucraina: Zelensky non va a Istanbul, ma invia delegazione

15 Maggio 2025

Ankara, 15 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky invierà una delegazione ucraina a Istanbul, in Turchia, per incontrare i rappresentanti russi e avviare colloqui di pace, ma non si recherà personalmente sul posto. Lo ha dichiarato un alto funzionario ucraino all’Afp.

“Il presidente ha deciso che l’Ucraina parteciperà oggi ai colloqui con la Russia a Istanbul”, ha affermato il funzionario, aggiungendo che la composizione esatta della delegazione ucraina è “in fase” di definizione. Una cosa è certa: Zelensky non andrà a Istanbul perché l’incontro “non è al livello dei presidenti”, ha aggiunto la fonte.