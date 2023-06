Ucraina: Zelensky, ‘russi sparano a soccorritori in aree allegate’

Giugno 8, 2023

Kiev, 8 giu. (Adnkronos) – Le forze russe hanno sparato contro i soccorritori ucraini che cercavano di raggiungere le aree allagate nella regione di Kherson sotto il controllo russo. Lo ha detto al Bild il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

I soccorritori stanno cercando di evacuare migliaia di persone nella zona inondata dopo il crollo della diga Nova Kakhovka e della centrale idroelettrica. “Persone e animali sono morti – ha raccontato Zelensky – Dai tetti delle case allagate, la gente vede galleggiare persone annegate. È molto difficile evacuare le persone nella parte occupata della regione di Kherson”.

“Quando le nostre forze cercano di farli uscire i residenti, vengono colpiti dagli occupanti a distanza – ha aggiunto – Non appena i nostri soccorritori cercano di salvarli, vengono colpiti. Non saremo in grado di vedere tutte le conseguenze di ciò che sta accadendo fintanto che il livello dell’acqua non sarà sceso”.