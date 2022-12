Ucraina: Zelensky, ‘Russia fa la guerra perché non sa ammettere gli errori’

Dicembre 20, 2022

Kiev, 20 dic. (Adnkronos) – La Russia sta facendo la guerra contro l’Ucraina perché alcuni al Cremlino non sanno ammettere gli errori e hanno paura della realtà. Lo ha detto in un videomessaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che “Bakhmut rimane il punto più caldo dell’intera linea del fronte, con più di 1.300 chilometri nei quali le ostilità sono in atto. Da maggio, gli occupanti hanno cercato di rompere la linea del fronte, ma il tempo passa e Bakhmut resiste non solo all’esercito russo, ma anche ai mercenari russi venuti a rimpiazzare i militari perduti”.

“La Russia ha già perso quasi 99mila dei suoi soldati in Ucraina. Un giorno ci saranno 100mila perdite fra gli occupanti – ha aggiunto Zelensky – Per cosa? Nessuno a Mosca ha una risposta a questa domanda. Stanno conducendo una guerra e sprecando la vita delle persone – altre persone, non i loro cari, non le loro stesse vite, ma altre, e solo perché qualche gruppo al Cremlino non sa ammettere gli errori ed è terribilmente spaventato dalla realtà”.

“La realtà parla da sola – ha aggiunto – Ringrazio tutti i nostri combattenti che stanno eroicamente tenendo Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, Kremin e l’intera regione del Donbass, che prima dell’arrivo della Russia era una delle più forti in Ucraina e che la Russia sta distruggendo. Anche tale crudeltà non darà nulla al nemico”.