Ucraina: Zelensky, ‘Russia molto nervosa per attività nostro esercito nel Donbass’

Giugno 21, 2022

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – Volodymyr Zelensky ha assicurato che la Russia “è molto nervosa” per l’attività dell’esercito ucraino nel Donbass e lo ha ringraziato per il suo lavoro. “Come avevo previsto – ha detto il presidente ucraino – la Russia è molto nervosa per la nostra attività. Gli occupanti stanno ricevendo risposte alle loro azioni contro di noi. Sono grato all’esercito e all’intelligence”.

Zelensky ha spiegato che le truppe russe hanno condotto “azioni offensive brutali” nel Donbass e ha detto che la Russia potrebbe bombardare altre città, come Kharkiv e Odessa. “Questo è un male che può essere fermato solo sul campo di battaglia – ha dichiarato – Stiamo difendendo Lysychansk e Severodonetsk. Questa regione è la più difficile, qui le battaglie sono le più dure. Ma i nostri ragazzi e ragazze sono forti”.