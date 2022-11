Ucraina: Zelensky, ‘Russia vuole una tregua per riprendere forza’

Novembre 19, 2022

Kiev, 19 nov. (Adnkronos) – La Russia sta cercando un’opportunità per raggiungere una “breve tregua” per riprendere forza: quindi la guerra non finirà in questo modo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante un discorso all’International Security Forum di Halifax.

“La cessazione della guerra di per sé non garantisce la pace – ha spiegato Zelensky, respingendo ogni ipotesi di concessione sul territorio ucraino o sulla sovranità in cambio della pace – La Russia ora cerca una breve tregua per recuperare le forze. Alcuni potrebbero definirla la fine della guerra, ma una tale tregua non farà che peggiorare la situazione”.