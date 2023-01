Ucraina: Zelensky, ‘se non fermiamo Putin ci sarà la Terza Guerra Mondiale’

Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Se non fermiamo Putin, altro che Unione Europea. Ci sarà la Terza Guerra Mondiale, perché quando lui invaderà la Polonia, gli Stati Baltici, nessuno riuscirà a fare nulla, bensì tutti entreranno nella guerra. Tutti. Anche l’Italia, la Francia, gli Stati Uniti, l’Inghilterra, tutti gli stati membri della Nato saranno costretti a entrare in guerra per dimostrare che la Nato esiste davvero”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista a Porta a porta che sarà trasmessa stasera.

“Se qualcuno dei leader degli stati Nato non vorrà entrare in guerra – ha aggiunto Zelensky – le loro società non glielo consentiranno. Gli diranno: ma ci avete mentito, in tutti questi anni non c’è stata nessuna sicurezza nel mondo, Lei è bugiardo e Lei si è arreso, e quando da Lei è arrivato lo stivale russo si è alzato le mani. Perciò ci sarà la Terza Guerra Mondiale, se le società di uno stato piuttosto che di un altro diranno di non dare il supporto e le armi all’Ucraina. Perché appena cade l’Ucraina, Putin sarà sul territorio della Nato e conquisterà altri stati”.