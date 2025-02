Ucraina: Zelensky, ‘Stati Uniti vogliono compiacere Putin’

17 Febbraio 2025

Kiev, 17 feb. (Adnkronos/Afp) – Gli Stati Uniti stanno cercando di “accontentare” Mosca nei colloqui sull’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky mettendo in guardia dalla “debolezza” militare dell’Europa. “Gli Stati Uniti stanno ora dicendo cose molto favorevoli a Putin… perché vogliono compiacerlo – ha detto in un’intervista registrata sabato a Monaco per l’emittente Ard – Vogliono incontrarsi rapidamente e ottenere una rapida vittoria. Ma ciò che vogliono, ‘solo un cessate il fuoco’, non è una vittoria”.