Ucraina: Zelensky, ‘su genocidio Holodomor decisione storica Gb’

Maggio 26, 2023

Kiev, 26 mag.(Adnkronos) – ”Accolgo con favore la storica decisione della Camera dei Comuni del Parlamento britannico di riconoscere l’Holodomor del 1932-1933 come un genocidio di ucraini”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ”Questa è un’altra voce potente per ripristinare la giustizia storica e onorare la memoria di milioni di ucraini che morirono di fame. Il mondo si unisce per stabilire la verità!”, ha aggiunto Zelensky.

La carestia di Holodomor fu provocata dall’Unione sovietica sui territori ucraini dal 1932 al 1933 e fece morire di fame diverse milioni di persone.