Ucraina: Zelensky, ‘tregue proposte da Putin troppo brevi per colloqui seri’**

3 Maggio 2025

Kiev, 3 mag. (Adnkronos/Afp) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato di non voler “scherzare” sulle brevi tregue proposte dal suo omologo russo Vladimir Putin, tra cui un cessate il fuoco dall’8 al 10 maggio, ritenendo che i tempi siano troppo brevi per tenere colloqui seri. “È impossibile concordare qualsiasi cosa in tre, cinque o sette giorni. È impossibile elaborare un piano per stabilire i prossimi passi per porre fine alla guerra. Non mi sembra una cosa seria”, ha detto Zelensky ieri sera in conferenza stampa, chiedendo ancora una volta una tregua incondizionata di 30 giorni.