Roma, 12 mag (Adnkronos) – Quello del cibo e del grano “è uno dei più grandi problemi. Quelli pronti ad affrontare questo tema sono in pochi, noi di Italia viva sì. Nei prossimi mesi ci sarà una carestia e una immigrazione devastante, è importante discutere di questo tema”. Lo ha detto Matteo Renzi in una intervista alla prima edizione del Gr di Radio Leopolda, a proposito delle conseguenze della guerra in Ucraina.