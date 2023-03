Udicon, Nesci (FdI): ‘Mettere al centro dibattito politico consumatore perché pilastro per futuro’

Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar. (Adnkronos) – “E una due giorni di lavori ed incontri con gli associati e i rappresentanti del territorio dell’associazione Udicon, che in questi cinque anni ha avuto una notevole crescita”. Ad affermarlo è l’ex presidente di Udicon, Denis Domenico Nesci, a margine della quarta Assemblea Nazionale Udicon: “Next Generation Consumers – Il lavoro di oggi, il futuro di domani” tenutasi a Roma presso A.Roma Lifestyle Hotel.

“Noi vogliamo portare al centro del dibattito quotidiano il tema della tutela del consumatore perché riteniamo che questo debba avere voce in capitolo soprattutto in un momento di crisi economica e sociale come quella che stiamo vivendo – ha continuato l’eurodeputato di FdI -. Quindi, in questi due giorni vorremmo mettere al centro il consumatore e l’utente perché secondo noi è il pilastro su cui si deve fondare Il futuro di ogni di ogni scelta politica ed istituzionale”.

“Mi farò portavoce delle istanze di tutti i consumatori, non solo di quelli dell’Udicon, perché questo mondo deve essere tutelato aldilà di qualsiasi colore politico. Bisogna lavorare per la tutela del consumatore e lo sto facendo nel Consiglio europeo con grande responsabilità perché il consumatore e l’Europa devono essere vicini. Deve esserci un’Europa del consumatore e dell’utente, altrimenti questa sarà troppo lontana dalle loro aspettative ed esigenze”, conclude.