Ue: Adinolfi (Lega), ‘Selvaggi a Corte conti Ue ottimo risultato’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Esprimo soddisfazione per il voto favorevole da parte del Parlamento europeo per la candidatura di Manfredi Selvaggi come componente italiano della Corte dei Conti europea. Dopo il via libera della Commissione nelle scorse settimane, un altro ottimo risultato. Ho seguito il file passo dopo passo nel suo iter legislativo e, come già affermato, ribadisco che Selvaggi è la persona giusta. Il voto di oggi, ancora una volta, ci ha dato ragione”. Così in una nota Matteo Adinolfi, europarlamentare della Lega, componente della commissione per la revisione dei bilanci, relatore del provvedimento.