Ue: al via comunicazioni Meloni al Senato in vista consiglio europeo del 21 e 22 marzo

19 Marzo 2024

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Al via in Senato le comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo che, in base all’ordine del giorno, discuterà di guerra in Ucraina, sicurezza e difesa comune, Gaza, allargamento dell’Ue, relazioni esterne, migrazione, agricoltura e semestre europeo. In Aula sono attese sei risoluzioni che poi verranno votate dall’Aula.